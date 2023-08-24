2023/08/24 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ التقى وزير العمل والشؤون الاجتماعية السيد احمد الاسدي اعضاء اللجنة المركزية الخاصة بتبسيط الاجراءات، اليوم الخميس، وجرى مناقشة الخطوات المتبعة في تسهيل وتبسيط الاجراءات امام المواطنين المراجعين لدوائر الوزارة واختيار مديرية الجرحى العسكريين في هيئة رعاية ذوي الاعاقة كعينة في موضوع تبسيط الاجراءات.واكد الوزير في بيان تلقته ايرث نيوز على “كل الوزارات كافة […]

ظهرت المقالة وزير العمل: نجاح عمل الوزارات هو بتبسيط الاجراءات امام المواطنين أولاً على ايرث نيوز.