2023/08/24 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

تحدثت العمليات المشتركة، اليوم الخميس، عن خطتها الأمنية الخاصة بالزيارة الأربعينية، مؤكدة أن الخطة تتفرع لشقين يتمثلان بالمسارين الأمني والخدمي. وقال الناطق باسم العمليات اللواء تحسين الخفاجي، في تصريح لوكالة “ايرث نيوز”، إن “هذه الخطة بدأت بتعزيز قطاعاتنا الامنية وتكثيف الجهد الاستخباري والامني وايضا الخدمي لتقديم الخدمات الى الزائرين عن طريق فتح الطرق والمرونة في […]

ظهرت المقالة العمليات المشتركة: مسارانا لخطتنا الخاصة بالزيارة الأربعينية أولاً على ايرث نيوز.