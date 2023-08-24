2023/08/24 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أدى ذوبان الجليد في إحدى مناطق القارة القطبية الجنوبية العام الماضي إلى اختفاء فراخ البطريق الإمبراطور من أربع مستعمرات، على ما أفاد باحثون. تفقس طيور البطريق الإمبراطور بيضها وتربي صغارها على الجليد الذي يتشكل حول القارة القطبية الجنوبية كل شتاء، ويذوب في أشهر الصيف. استخدم الباحثون صور الأقمار الاصطناعية لدراسة مستعمرات التكاثر في المنطقة القريبة من بحر […]

ظهرت المقالة كارثة في القطب الجنوبي تهدد باختفاء أعداد مهولة من البطريق أولاً على ايرث نيوز.