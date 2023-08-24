شركة فرنسية: روسيا ستواصل “الهيمنة” على تجارة القمح
2023/08/24 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز
بعد موسم حصاد قمح استثنائي بعد مستوى قياسي العام الماضي، ستواصل روسيا “هيمنتها” على السوق في عام 2023-2024، على الرغم من حال التوتر في البحر الأسود جراء حرب أوكرانيا، وفق ما أفادت شركة فرنسية الخميس. وقال المحلل الرئيسي لدى “أغريتيل” ألكسندر ماري خلال مؤتمر صحافي في باريس “الهيمنة الروسية ستتواصل، وهي ضرورية في ظل توازن […]
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