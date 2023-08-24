2023/08/24 | 22:30 - المصدر: ايرث نيوز

بعد موسم حصاد قمح استثنائي بعد مستوى قياسي العام ‏الماضي، ستواصل روسيا “هيمنتها” على السوق في عام ‏‏2023-2024، على الرغم من حال التوتر في البحر الأسود ‏جراء حرب أوكرانيا، وفق ما أفادت شركة فرنسية الخميس.‏ وقال المحلل الرئيسي لدى “أغريتيل” ألكسندر ماري خلال ‏مؤتمر صحافي في باريس “الهيمنة الروسية ستتواصل، وهي ‏ضرورية في ظل توازن […]

ظهرت المقالة شركة فرنسية: روسيا ستواصل “الهيمنة” على تجارة القمح ‏ أولاً على ايرث نيوز.