القبض على قاتل.. اعترافات عصابة تقود الى مفاجأة في بغداد

2023/08/24 | 23:00 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أعلنت وزارة الداخلية، اليوم الخميس (24 آب 2023)، إلقاء القبض على أحد الجُناة بعد قيامه بقتل مواطن خلال مشاجرة في منطقة الشعلة ببغداد.

وذكر بيان للداخلية تلقته "بغداد اليوم" ان "عملية إلقاء القبض بعد القيام بعمليات التحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، التي أدت إلى القبض على الجاني".

وفي سياق منفصل ضبطت قوة أمنية "وفقا لاعترافات عصابة مكونة من 4 متهمين تم إلقاء القبض عليهم بوقت سابق تقوم بتزوير العملة، من ضبط معمل متكامل لتزوير العملة النقدية المحلية في منطقة (البكرية) يتضمن طابعة (اوفيست كبيرة، عدّاد مبالغ ، جهاز سكنر ، حاسبة ، مولدة ، مواد أخرى)، وتم ضبط المواد اصوليا".



