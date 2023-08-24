السوداني وورشيد يبحثان الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية

2023/08/24 | 23:06 - المصدر: ناس نيوز

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رئيس مجلس الوزراء السيد محمد شياع السوداني يبحث مع رئيس الجمهورية الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية

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التقى رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، مساء اليوم الخميس، رئيس الجمهورية السيد عبد اللطيف جمال رشيد.

وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، والتأكيد على دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها، وفقاً للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين، بما يحقق التنمية المستدامة.

كما جرت مناقشة الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها.

وبحث رئيسا الجمهورية ومجلس الوزراء أمن الحدود، حيث تم تأكيد منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، فضلاً عن مناقشة أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين.

كما استعرض اللقاء آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي، ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة.

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المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء

24- آب- 2023