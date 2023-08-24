تفاصيل اجتماع رشيد والسوداني

2023/08/24 | 23:16 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

بحث رئيسا الجمهورية عبد اللطيف جمال رشيد ومجلس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الخميس (24 آب 2023)، خلال اجتماع لهما الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية.

وقال بيان لرئاسة الجمهورية، تلقته "بغداد اليوم"، ان "رشيد، استقبل السوداني، وجرى، خلال اللقاء، بحث الأوضاع السياسية والأمنية والاقتصادية والبيئية في البلاد، وتم التأكيد على ضرورة دعم جهود الحكومة في تنفيذ برنامجها وفقا للأولويات الخاصة بترسيخ الأمن والاستقرار وتلبية احتياجات المواطنين وبما يحقق التنمية المستدامة".

واضاف، ان "الاجتماع ناقش الاستعدادات لإجراء انتخابات مجالس المحافظات نهاية العام الحالي، وأهمية مشاركة العراقيين في هذه الممارسة الديمقراطية، والعمل على ضمان شفافيتها ونزاهتها، كما بحثا أمن الحدود حيث تم التأكيد على منع التجاوزات على الأراضي العراقية والسيادة الوطنية، إضافة إلى أزمة المياه في البلاد وتداعياتها على حياة المواطنين".

واستعرض اللقاء، بحسب البيان، "آخر المستجدات والتطورات على الصعيدين الإقليمي والدولي ودور العراق في تقريب وجهات النظر وتعزيز الأمن والسلام بين دول المنطقة".