السليمانية.. جلسة محاكمة بطباعة الصوت الكترونيا لاول مرة على صعيد العراق

2023/08/24 | 23:45 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ اعلنت محكمة جنايات السليمانية بإقليم كوردستان، اليوم الخميس، انها اقامت جلسة باستخدام تقنية تدوين الكترونية كأول محكمة على مستوى الإقليم والعراق.

وجاء في بيان للمحكمة ورد لوكالة شفق نيوز، في إطار مساعي رئاسة محكمة استئناف منطقة السليمانية لزيادة خدمات النظام الإلكتروني في المحاكم، وكخطوة لتسريع سير المحاكمة وسرعة حسم الدعاوى، تم اليوم الخميس لأول مرة على مستوى العراق واقليم كوردستان في محكمة جنايات السليمانية/ 3 إجراء تجربة جلسة محاكمة بنظام الطباعة الالكترونية (تحول الصوت إلى كتابة إلكترونيا) بنجاح.

واشار الى ان مساعي القضاء ستستمر لترسيخ هذه الخدمة داخل النظام الالكتروني وتوفيرها لجميع المحاكم التابعة لرئاسة محكمة الاستئناف، منوها الى أنه سيكون لهذه الخطوة تأثير مباشر في تسريع المحاكمات وخفض جهود وتعب الموظفين وتقديم خدمات أكثر للمواطنين وتساهم في تطوير محاكم كوردستان.