2023/08/25 | 00:00 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي، نعيم العبودي، اليوم الخميس، الجامعات الحكومية والاهلية كافة بإيقاف امتحانات الدور الثاني اعتبارا من الأول من أيلول المقبل حتى التاسع من الشهر نفسه وذلك تزامنا مع ذروة الزخم الجماهيري السائر نحو كربلاء المقدسة من جميع محافظات العراق إحياء للزيارة المقدسة بمناسبة ذكرى أربعينية استشهاد الإمام الحسين وأهل […]

ظهرت المقالة التعليم تؤجل امتحانات الدور الثاني الى التاسع من أيلول المقبل أولاً على ايرث نيوز.