إيقاف امتحانات الدور الثاني في الجامعات العراقية لنحو عشرة أيام

2023/08/25 | 00:00 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ وجه وزير التعليم العالي والبحث العلمي نعيم العبودي الجامعات الحكومية والاهلية كافة بإيقاف امتحانات الدور الثاني اعتبارا من الأول من أيلول المقبل حتى التاسع من الشهر نفسه.

وذكر بيان لوزارة التعليم، أن القرار جاء تزامناً مع ذروة الزخم الجماهيري السائر نحو كربلاء لإحياء زيارة الأربعينية.

وأكدت تخويلها مجالس الجامعات معالجة وتكييف متعلقات امتحانات الدور الثاني على وفق ما يقتضيه استكمال هذا الملف والاستعدادات اللازمة لبدء العام الدراسي الجديد.