2023/08/25 | 00:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ رئاسة COP28 تعلن شراكتها مع هولندا وطاجيكستان المستضيفتين لمؤتمر الأمم المتحدة للمياه 2023، والمسؤولتين عن قيادة جهود أمن المياه في COP28. أطلقت رئاسة مؤتمر الأطراف COP28 خطة عملها للمياه خلال الأسبوع العالمي للمياه الذي يعقد في العاصمة السويدية ستوكهولم، في الفترة من 20 إلى 24 أغسطس/آب الجاري، حيث تتضمن الأولويات الرئيسية لخطة العمل […]

ظهرت المقالة أمن المياه.. في مقدمة أولويات رئاسة COP28 للعمل المناخي أولاً على ايرث نيوز.