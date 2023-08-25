النائلي يقيل مدير مديرية شهداء الكرخ

2023/08/25 | 00:50 - المصدر: واع

بغداد - واعقرر رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، اليوم الخميس، إقالة مدير مديرية شهداء الكرخ.وذكرت مؤسسة الشهداء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استجابة لمناشدات عوائل الشهداء ، قام رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي بإقالة مدير مديرية شهداء الكرخ".وأضاف البيان، أن "النائلي وجه بفتح تحقيق باحدى الموظفات خلال زيارته للمديرية".