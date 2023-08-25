النائلي يقيل مدير مديرية شهداء الكرخ
2023/08/25 | 00:50 - المصدر: واع
بغداد - واع
قرر رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، اليوم الخميس، إقالة مدير مديرية شهداء الكرخ.
وذكرت مؤسسة الشهداء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استجابة لمناشدات عوائل الشهداء ، قام رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي بإقالة مدير مديرية شهداء الكرخ".
وأضاف البيان، أن "النائلي وجه بفتح تحقيق باحدى الموظفات خلال زيارته للمديرية".
قرر رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، اليوم الخميس، إقالة مدير مديرية شهداء الكرخ.
وذكرت مؤسسة الشهداء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استجابة لمناشدات عوائل الشهداء ، قام رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي بإقالة مدير مديرية شهداء الكرخ".
وأضاف البيان، أن "النائلي وجه بفتح تحقيق باحدى الموظفات خلال زيارته للمديرية".