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النائلي يقيل مدير مديرية شهداء الكرخ

النائلي يقيل مدير مديرية شهداء الكرخ
النائلي يقيل مدير مديرية شهداء الكرخ
2023/08/25 | 00:50 - المصدر: واع
بغداد - واع

قرر رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي، اليوم الخميس، إقالة مدير مديرية شهداء الكرخ.
وذكرت مؤسسة الشهداء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، أنه "استجابة لمناشدات عوائل الشهداء ، قام رئيس مؤسسة الشهداء عبد الاله النائلي بإقالة مدير مديرية شهداء الكرخ".

وأضاف البيان، أن "النائلي وجه بفتح تحقيق باحدى الموظفات خلال زيارته للمديرية".

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