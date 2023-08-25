محافظ البصرة ينفي إخلاء سبيل المختطفين العراقيين في إيران

2023/08/25 | 00:55 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

نفى مكتب محافظ البصرة، أسعد العيداني، اليوم الخميس (24 آب 2023)، اطلاق سراح العراقيين المختطفين في إيران.

وذكر المكتب في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أن "ديوان محافظة البصرة نفى نفياً قاطعاً الخبر الذي تم تداوله على إحدى منصات التواصل الاجتماعي ومفاده تأكيد محافظ البصرة إخلاء سبيل المختطفين العراقيين من قبل الأجهزة الأمنية الإيرانية".

وأكد على "ضرورة الاعتماد على الأخبار من قبل مصادرها الرسمية وليس كما تروج له الصفحات الوهمية والمفبركة".