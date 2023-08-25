مجهولون ينحرون سائق "تك تك" بعد استئجاره في بغداد

2023/08/25 | 01:11 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم- بغداد

أفاد مصدر أمني، مساء اليوم الخميس (24 آب 2023)، بقتل سائق دراجة نارية (تك تك) نحراً في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "أشخاصاً مجهولي الهوية، قتلوا مدنياً يعمل سائق (تك تك) بعد استئجاره في منطقة (أم العظام) في قضاء التاجي".

وأضاف ان "الضحية قتل بواسطة آلة حادة في منطقة الرقبة".

وأشار المصدر الى انه "وبعد الإبلاغ بالحادثة تم تشكيل فريق أمني ومتابعة كاميرات المراقبة وتم نصب كمين محكم والقبض على شخصين متهمين بالجريمة".