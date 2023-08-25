2023/08/25 | 01:30 - المصدر: ايرث نيوز

قدم الناطق باسم وزارة الداخلية، وصفاً شاملاً لظاهرة التسول في العراق، مؤكدا تراجعها قليلا بعد شمول فئات أكثر برواتب الرعاية الاجتماعية، لكنه تحدث عن وجود أطفال من عوائل ميسورة وأبناء عساكر وموظفين آخرين، كما اعترف بمسؤولية قوات الأمن عن تسرب أجانب الى داخل العراق لممارسة الاستجداء. وقال اللواء خالد المحنا الناطق باسم الداخلية في حديث […]

ظهرت المقالة الداخلية تفتح ملفا “شائكا” والناطق باسمها يطلق اعترافا بخصوص تسرب الأجانب أولاً على ايرث نيوز.