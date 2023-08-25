2023/08/25 | 01:30 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أجرى وزير التجارة، اثير داود الغريري، زيارة تفقدية لمقر الشركة العامة لتصنيع الحبوب في وزارة التجارة لمتابعة الأعمال اليومية بشكل ميداني. ووجه الوزير الغريري خلال الزيارة، بحسب بيان تلقته ايرث نيوز ادارة الشركة والملاك المتقدم “بتحسين أداء المطاحن الحكومية والاهتمام بنوعية الطحين المجهز للمواطنين ، والارتقاء بالخدمات وفق اولويات تضعها الشركة وصولا الى […]

ظهرت المقالة وزير التجارة يوجه بتحسين أداء المطاحن الحكومية والاهتمام بنوعية الطحين المجهز للمواطنين أولاً على ايرث نيوز.