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مهمة رواد محطة الفضاء المقبلة تشمل على أكثر من 200 تجربة علمية

مهمة رواد محطة الفضاء المقبلة تشمل على أكثر من 200 تجربة علمية
مهمة رواد محطة الفضاء المقبلة تشمل على أكثر من 200 تجربة علمية
2023/08/25 | 02:20 - المصدر: ايرث نيوز

تستعد شركة SpaceX لإطلاق مهمتها Crew-7 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) هذا الأسبوع، لنقل أربعة من رواد الفضاء سيواصلون الأبحاث الجارية على متن المختبر المدارى، ومن المقرر أن يتم الإطلاق، الذى سيشمل صاروخ SpaceX Falcon 9 والمركبة الفضائية Crew Dragon Endurance، غدا 25 أغسطس. وفقا لما ذكره موقع “Space”، سيواصل Crew-7 العمل فى أكثر من […]

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