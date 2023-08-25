2023/08/25 | 02:20 - المصدر: ايرث نيوز

تستعد شركة SpaceX لإطلاق مهمتها Crew-7 إلى محطة الفضاء الدولية (ISS) هذا الأسبوع، لنقل أربعة من رواد الفضاء سيواصلون الأبحاث الجارية على متن المختبر المدارى، ومن المقرر أن يتم الإطلاق، الذى سيشمل صاروخ SpaceX Falcon 9 والمركبة الفضائية Crew Dragon Endurance، غدا 25 أغسطس. وفقا لما ذكره موقع “Space”، سيواصل Crew-7 العمل فى أكثر من […]

ظهرت المقالة مهمة رواد محطة الفضاء المقبلة تشمل على أكثر من 200 تجربة علمية أولاً على ايرث نيوز.