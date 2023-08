2023/08/25 | 06:20 - المصدر: مفوضية الانتخابات

زار عضو مجلس المفوضين القاضي عامر الحسيني يرافقه المعاون الفني لرئيس الإدارة الانتخابية للشؤون الفنية السيد مهند فاضل عباس ومدير عام دائرة الاحزاب والتنظيمات السياسية السيد هيمان تحسين مكتب انتخابات السليمانية وذلك يوم الأربعاء الموافق ٢٣/٨/٢٠٢٣ للاطلاع على سير الاعمال في المكتب، وكان في استقبالهم مدير المكتب السيد ئامانج عزیز کریم . حيث بدأ القاضي

The post القاضي عامر الحسيني والوفد المرافق له يزور مكتب انتخابات السليمانية appeared first on IHEC Website.