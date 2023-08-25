غياب طويل لبيدري قبل الكلاسيكو

2023/08/25 | 08:55 - المصدر: واع

متابعة - واع

أكدت تقارير صحفية إسبانية أن نادي برشلونة تعرض لضربة قوية بإصابة لاعب وسط الفريق بيدري في عضلة فخذه الأيمن خلال التدريبات.

وأوضحت صحفية "موندو ديبورتيفو" الإسبانية أن بيدري لاعب وسط البلوجرانا قد أصيب بآلام عضلية خلال مران الفريق.

ولفتت الصحيفة الى أن تلك الإصابة مماثلة لتلك التي عانى منها خلال شباط الماضي أمام مانشستر يونايتد وتسببت في غيابه شهرين عن الملاعب وهي خامس إصابة يتعرض لها مع البرسا وجميعها إصابات عضلية.

وأفادت بأنه من المتوقع أن يغيب بيدري عن العديد من المباريات المهمة لبرشلونة على مدى (45) يوماً وأبرزها أول مباراتين في مرحلة المجموعات من دوري أبطال أوروبا ولم يتعرف بعد البرسا عن خصومه حيث ستجرى القرعة يوم الخميس المقبل.

وأشارت إلى أنه سيكون الهدف الأبرز لبيدري هو استعادة كامل لياقته قبل المواجهة المرتقبة في الكلاسيكو أمام ريال مدريد يوم (29) تشرين الأول المقبل.

وبالنظر إلى المباريات التي سيغيب عنها في الدوري الإسباني فهي ستكون أمام اندية ( فياريال وأوساسونا وريال مايوركا وغرناطة خارج ملعبه، إضافة إلى مواجهة ريال بيتيس وسيلتا فيجو وإشبيلية على ملعبه).

وأتمت الصحيفة: "إذا سارت الأمور بصورة جيدة في عملية التعافي فسيعود بيدري لمواجهة أتلتيك بلباو يوم (21) تشرين الأول المقبل أي قبل أسبوع واحد من مواجهة الكلاسيكو".





المصدر: كورة