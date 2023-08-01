2023/08/25 | 09:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - متابعات

تعاقد مانشستر سيتي، بطل أوروبا وإنجلترا، أمس الخميس مع الجناح البلجيكي جيريمي دوكو قادماً من رين الفرنسي في صفقة لمدة 5 أعوام.

وأشارت وسائل اعلام أن مانشستر سيتي، صاحب ثلاثية تاريخية في الموسم الماضي، ظفر بجهود دوكو، البالغ من العمر 21 عاماً، مقابل 70 مليون دولار، علما أن عقد الاخير مع رين كان سينتهي في يونيو 2025.

قال جيريمي دوكو إنه "ليوم عظيم بالنسبة لي على المستوى الشخصي والمهني"، مشيراً الى أن "مانشستر سيتي هو أفضل فريق في عالم كرة القدم، لذا فإن الانضمام إليه هو شيء خاص جدا بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف، أنا لاعب شاب، وأمامي الكثير من التعلم والتطور. العمل مع المدرب بيب غوارديولا وطاقمه، واللعب جنبا إلى جنب مع هؤلاء اللاعبين المتميزين، سيجعلني لاعبا أفضل بكثير.

من ناحيته، كتب النادي "مانشستر سيتي هو الفائز بتأكيد توقيع جيريمي دوكو. وقّع اللاعب البالغ 21 عاما على عقد لمدة خمس سنوات.. حتّى عام 2028".