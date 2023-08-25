2023/08/25 | 09:45 - المصدر: واع

متابعة - واع

نجح نادي مانشستر سيتي في تعويض رحيل الجزائري رياض محرز الذي انتقل إلى فريق أهلي جدة السعودي خلال فترة الانتقالات الصيفية.

وأعلن السيتي عبر حسابه الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر" عن تعاقده بشكل رسمي مع البلجيكي (جيريمي دوكو) نجم رين الفرنسي.

وأجرى (دوكو) الفحوصات الطبية في وقت سابق قبل التوقيع على عقود انتقاله إلى مانشستر سيتي خلال هذا الصيف.

وأكد دوكو أنه متحمس للغاية للانضمام إلى السيتي ويتطلع بفارغ الصبر إلى مواصلة تطوره في كرة القدم تحت قيادة المدير الفني بيب جوارديولا.

وقال: "هذا يوم عظيم بالنسبة لي على المستويين الشخصي والمهني ففريق مانشستر سيتي هو الأفضل في كرة القدم العالمية لذا فإن الانضمام إليه شيء مميز جداً بالنسبة لي ولعائلتي".

وأضاف: "أنا لاعب شاب ما زال لدي الكثير كي أتعلم واتطور لذا العمل مع (بيب) وطاقمه واللعب بجانب لاعبي الفريق سيجعلني لاعباً أفضل بكثير وأنا متأكد من ذلك".

وتشير عدة تقارير صحفية إلى أن مانشستر سيتي اتفق مع نادي رين الفرنسي على ضم (دوكو) مقابل (60) مليون جنيه إسترليني.

وتألق (جيريمي دوكو) مع رين في الموسم الماضي وسجل (7) أهداف مع (4) تمريرات حاسمة في (35) مباراة.

ولعب دوكو أول مباراة دولية له مع بلجيكا في (2020)، ثم شارك بعد ذلك في (14) مواجهة حتى الآن ممثلاً بلاده في نهائيات كأس الأمم الأوروبية (2020) وكأس العالم (2022).

ويعد دوكو ثالث صفقات السيتي خلال هذا الصيف بعد ضم الكرواتي جوسكو جفارديول (من لايبزيج) ومواطنه ماتيو كوفاسيتش (من تشيلسي).

المصدر: كورة