2023/08/25 | 10:10 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أمرت رئاسة اللجنة البرلمانية، التي تحقق في العمليات المشبوهة بالعملات المشفرة في البرازيل، الخميس، أن تتولى الشرطة إحضار رونالدينيو جاوتشو لاستجوابه بعد رفضه الحضور أمامها مرتين. وكانت اللجنة، التي تحقق في مؤشرات على وجود مساعي احتيالية في عمليات بالعملات الرقمية، قد استدعت لاعب باريس سان جيرمان وبرشلونة وميلان السابق مرتين لتقديم توضيحات، آخرها […]

ظهرت المقالة البرلمان البرازيلي يأمر الشرطة بضبط وإحضار رونالدينيو أولاً على ايرث نيوز.