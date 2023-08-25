2023/08/25 | 10:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ما تزال أسواق السليمانية، تقوم ببيع 14 نوعاً من حليب الأطفال، رغم حظرها من التداول العام الماضي، ويقول مدير الرقابة التجارية في السليمانية إنه لم ينجح أي من هذه الأنواع الحليب في اختباراتهم.

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وينص الكتاب رقم (4073) الصادر بتاريخ 10 آب 2022 من وزارة صحة إقليم كردستان والموجه إلى هيئة الرقابة التجارية في السليمانية، بحظر بيع وتداول أنواع محددة من حلب الأطفال في الأسواق.

يأتي هذا الكتاب قبل تعميم لوزارة الصحة إلى المديرية العامة للمحافظات والإدارات الذاتية بتاريخ 19 أيلول 2022 بكتاب رقم (8573) تحظر 14 نوعاً من حليب الأطفال في الأسواق.

أنواع الحليب المحظورة بموجب تعميم وزارة الصحة هي (نوعين أبتاميل، وجميع أنواع حليب بيبي ميلك، وديالاك 1، 2، 3، وميتروغام، وألفامين، وبيبي شيلك).

ويقول مدير رقابة السليمانية لشبكة 964، إنه "بحسب الرسالة التي وصلتنا، لم يمر أي من أنواع الحليب هذه على الفحص وسيتم مصادرتها من الأسواق".

وبحسب شهود عيان، تجولوا في أسواق السليمانية، حيث أكدوا أن عدداً كبيراً من أنواع الحليب المذكور موجودة في الأسواق، ما يعني عدم مصادرتها إلى الآن.