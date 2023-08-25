الأرصاد تكشف حالة الطقس.. غبار متصاعد وانخفاض درجات الحرارة

2023/08/25 | 10:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلنت هيئة الأنواء الجوية، الجمعة، عن حالة الطقس في البلاد للأيام المقبلة، فيما توقعت تصاعداً للغبار وانخفاضاً في درجات الحرارة.

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وذكر بيان للهيئة، تلقى "ناس" نسخة منه (25 آب 2023)، أن "طقس البلاد ليوم غد السبت سيكون صحواً، والرياح شمالية غربية خفيفة معتدلة السرعة تنشط في النهار مسببة تصاعداً للغبار في بعض الأماكن في المنطقتين الوسطى والجنوبية، بينما سيكون الطقس في المنطقة الشمالية صحواً، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في عموم البلاد".

وأضاف البيان أن "طقس يوم الأحد سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، أما درجات الحرارة فستكون مقاربة لليوم السابق في عموم البلاد".

وبين أن "طقس يوم الاثنين سيكون صحواً في عموم البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق في جميع أقسام البلاد".

ولفت إلى أن "طقس البلاد ليوم الثلاثاء المقبل سيكون صحواً في جميع مناطق البلاد، ودرجات الحرارة ستنخفض قليلاً عن اليوم السابق".