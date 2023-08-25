نصف نهائي مثير للبطولة العربية لكرة اليد

2023/08/25 | 11:00 - المصدر: العربي الجديد

تُقام، اليوم الجمعة، مباراتا الدور نصف النهائي من عمر البطولة العربية لكرة اليد للرجال، التي تستضيفها حالياً المملكة العربية السعودية، بحثاً عن بطاقتي التأهل إلى اللقاء النهائي.

ويلتقي نادي الزمالك المصري نظيره مضر السعودي في نهائي مبكر للبطولة، بعدما رشح الخبراء قبل انطلاق المنافسة الفريقين لبلوغ اللقاء النهائي، لما يملكان من خبرات كبيرة.

وصعد الزمالك إلى الدور نصف النهائي، بعدما عبر عقبة منافسه الحشد العراقي بالفوز عليه (36-27) في مباراة تسيدها الزمالك، فيما بلغ مضر هذا الدور، بعد تخطيه عقبة وفاق توتة الجزائري (36-30).

ويُراهن الزمالك على قوته الضاربة، مثل أحمد الأحمر ومؤمن زكي وعمر الوكيل وشادي خليل وكريم هنداوي وأحمد مؤمن ومحمد علاء السيد وأحمد وليد، الذين يمثلون الأوراق الرابحة.

من جهته، يعتمد مضر على كل من حسن عبد الله وفاضل سلمان وحسن الجنبي وكميل الغافلي وأحمد العبد ومصطفى خليل وحسن الخضراوي وعلي الخويلدي ومهاب خلاف وعبد الله سلام.

وفي اللقاء الآخر، يواجه الكويت الكويتي فريق البنك الأهلي المصري في مباراة متكافئة لفريقين يبحثان عن حلم التأهل للنهائي، والمنافسة على التتويج، وبطاقة التأهل لبطولة كأس العالم للأندية "سوبر غلوب " في نسختها المقبلة بالسعودية.

وفاز الكويت على الهدى السعودي (37-33) في الدور ربع النهائي، فيما عبر البنك الأهلي، عقبة نظيره العربي الكويتي بالفوز (28-16) في مباراة تفوق فيها البنك بشكل كامل.