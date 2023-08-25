ديالى تلاحق "آسياسيل" بسبب "أمراض سرطانية"

2023/08/25 | 11:05 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز/ أعلنت إدارة قضاء بعقوبة مركز محافظة ديالى، عن فتح تحقيق مع شركة "آسياسيل" للاتصالات بتهمة التسبب بتفشي أمراضٍ سرطانية بأطراف المدينة.

وقال قائممقام بعقوبة عبدالله الحيالي، لوكالة شفق نيوز: "بعد ورود شكاوى من أهالي حي المفرق غربي بعقوبة بتسجيل أمراض سرطانية كثيرة، سببها أحد أبراج الاتصال التابع لشركة (آسياسيل) بحسب التقارير الطبية، وجهنا الجهات الأمنية بالتحقيق مع الشركة في بعقوبة، وكشف ملابسات القضية".

وبحسب الحيالي، جرى تسجيل 24 إصابة سرطانية في حي (المفرق) بسبب أحد أبراج الاتصال، رغم تحذيرات البيئة والصحة بخطرها في الأحياء السكنية.

وأشار إلى أن "شركة آسياسيل قامت بتحديث برج ثانوي للبث في منطقة المفرق غربي بعقوبة، وجعلته محطة رئيسية بدون موافقات، رغم أنه داخل حي مكتظ بالسكان".

وتنتشر أبراج الاتصالات النقالة في الأحياء السكنية في عموم العراق، رغم التحذيرات الطبية من خطرها الإشعاعي.