2023/08/25 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

ما تزال أسواق السليمانية، تقوم ببيع 14 نوعاً من حليب الأطفال، رغم حظرها من التداول العام الماضي، ويقول مدير الرقابة التجارية في السليمانية إنه لم ينجح أي من هذه الأنواع الحليب في اختباراتهم. وينص الكتاب رقم (4073) الصادر بتاريخ 10 آب 2022 من وزارة صحة إقليم كردستان والموجه إلى هيئة الرقابة التجارية في السليمانية، بحظر بيع […]

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