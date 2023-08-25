2023/08/25 | 11:30 - المصدر: ايرث نيوز

ارث نيوز/ اعلنت وزارة الداخلية اليوم الجمعة، عن القاء القبض على متهم بسرقة ٧٠ مليون دينار في محافظة بغداد. وذكرت الوزارة في بيان، ورد لوكالة ايرث نيوز، أنه “تمكنت مفارز مديرية مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (٧٠) مليون دينار عراقي من داخل دار […]

ظهرت المقالة مكافحة الإجرام: القبض على متهم بسرقة ٧٠ مليون دينار في بغداد أولاً على ايرث نيوز.