2023/08/25 | 11:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ تراجعت أسعار الذهب، الجمعة، مع ارتفاع الدولار إلى أعلى مستوى في عشرة أسابيع، لكن المعدن النفيس يتجه إلى تسجيل أفضل أداء في ستة أسابيع قبيل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي جيروم باول يمكن أن يقدم دلائل حول تحركات أسعار الفائدة. وانخفضت العقود الآجلة للذهب 0.2 بالمئة إلى 1913.10 دولار للأونصة بحلول الساعة […]

ظهرت المقالة الذهب يفقد بريقه مع ارتفاع الدولار.. وترقب لكلمة “باول” أولاً على ايرث نيوز.