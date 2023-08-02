في ديالى.. طبيب اسنان ينهي حياته بطريقة "بشعة"

2023/08/25 | 11:41 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - ديالى

أقدم شخص يعمل طبيب أسنان في محافظة ديالى، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، على الانتحار بأسلوب حرق نفسه شمال غرب المحافظة.

مدير ناحية هبهب، حسين المعموري أخبر "بغداد اليوم"، أن "طبيب اسنان من مواليد 1997 سكب البنزين على نفسه والقى بها من اعلى سطح منزله وفارق الحياة في ناحية هبهب (12 كم شمال غرب بعقوبة)".

وأضاف، أن "دوافع الانتحار ما تزال غير معروفة حتى الان"، مشيراً الى أن "حادثة الانتحار هي الاولى من نوعها في هبهب خلال 2023 ".

وأكد المعموري أن "التحقيق بالحادث من قبل الجهات المعنية ما زال مستمراً لمعرفة مجريات ماحصل".

وسجلت محافظة ديالى اكثر من 30 حالة انتحار خلال 2023 اغلبها دون 30 سنة لاسباب مختلفة، منها ازمات نفسية واخرى مشاكل عائلية.