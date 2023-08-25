منتخب الطائرة يواجه الهند في البطولة الآسيوية

2023/08/25 | 11:55 - المصدر: واع

بغداد – واع

يخوض منتخبنا الوطني بالكرة الطائرة اليوم الجمعة مباراة تحديد الترتيب (11-12) أمام نظيره الهندي في ختام مبارياته ضمن منافسات بطولة آسيا (2023) المقامة في مدينة أرومية الإيرانية.

وذكر مراسل وكالة الأنباء العراقية (واع) أن "منتخبنا الوطني حقق الفوز في مباراته الأولى عندما تغلب على منتخب هونغ كونغ بثلاثة أشواط مقابل شوطين، فيما خسر مباراته الثانية أمام أصحاب الأرض المنتخب الإيراني بثلاثة أشواط مقابل شوط واحد وتأهل الى الدور الثاني من البطولة".

وأضاف أن "منتخبنا الوطني خسر أمام منتخب الصين تايبيه بثلاثة أشواط للاشيء لحساب الدور الثاني من البطولة، ومن ثم خسر مام نظيره التايلندي بثلاثة أشواط لشوط واحد".

يذكر أن البطولة الآسيوية ضمت (18) منتخباً وزعت بين (6) مجموعات، وكان منتخبنا الوطني ضمن المجموعة الأولى بجانب منتخبات إيران وهونغ كونغ .