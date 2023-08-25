كشف ملابسات جريمة قتل واعتقال الجاني في بغداد

2023/08/25 | 12:30 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

كشفت قيادة الشرطة الاتحادية، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، عن ملابسات جريمة قتل، فيما القت القبض على الجاني في العاصمة بغداد.

وذكرت القيادة في بيان تلقته "بغداد اليوم"، أنه "بعد ورود معلومات عن وجود جثة مجهولة الهوية، حيث تم تشكيل فريق امني مشترك من اللواء الخامس الفرقة الثانية شرطة اتحادية مسنود بالجهد الاستخباري، والذي تعرّف بفترة وجيزة بالتنسيق مع مفرزة من الأدلة الجنائية على المُجنى عليه الذي تعرض لعدة طعنات بآلة حادة فارق على أثرها الحياة".

وأوضحت أنه "بوقت قياسي، تم كشف الجاني بعد القيام بعمليات التحري وجمع المعلومات ومتابعة منظومة كاميرات المراقبة، والقبض عليه في منطقة (سبع البور) ضمن العاصمة بغداد".

واشارت الى أنه "تم إحالة المتهم اصولياً إلى الجهات المختصة لإكمال الإجراءات القانونية والتحقيقية اللازمة بحقه".



