2023/08/25 | 12:40 - المصدر: واع

بغداد - واع

أعلن نادي أمانة بغداد غلق ملف التعاقدات في فترة الانتقالات الصيفية استعداداً للمشاركة بدوري المحترفين، مشيراً إلى أنه تم تحديد يوم (29) من الشهر الجاري موعداً لانطلاق معسكر الإعداد الداخلي.

وقال مشرف فريق أمانة بغداد أحمد عزت الموسوي في بيان للمكتب الإعلامي للنادي تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن "فريقه استقطب مجموعة من اللاعبين المميزين لغرض تشكيل توليفة مناسبة استعداداً للموسم المقبل".

وأضاف أن "الفريق أكمل جميع تعاقداته مع اللاعبين الجدد والموجودين من الموسم السابق وكون توليفة جيدة جمعت الخبرة والشباب".

وتابع: "الفريق سيجري أولى وحداته التدريبية يوم الثلاثاء المقبل بملعبه بالعاصمة بغداد بعد حضور جميع المحترفين".