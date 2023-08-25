الرئيس بارزاني: على الدولة العراقية تعويض ذوي ضحايا الأنفال

2023/08/25 | 12:45 - المصدر: زاكروس

زاكروس عربية - أربيل شدد الرئيس مسعود بارزاني، على وجوب تعويض عوائل وذوي ضحايا الأنفال من قبل الحكومة العراقية، وذلك في رسالة بمناسبة مرور 35 عاماً على عمليات أنفال منطقة بادينان وقال الرئيس بارزاني في رسالته، اليوم الجمعة: "على طول سلسلة الجرائم والكوارث التي ارتكبت خلال القرن الماضي ضد الكورد الفيليين وأبناء شعبنا في بارزان وكرميان وحلبجة والمناطق الأخرى، وبعد قيام النظام العراقي السابق في آخر مرحلة لعمليات الأنفال بقصف غالبية منطقة بادينان بالسلاح الكيمياوي، قبل 35 عاماً، تعرض أهالي هذه المنطقة ومكوناتها الى الاعتقال والإخفاء والترحيل"، مبيناً أن الحكومة العراقية في ذلك الحين قامت بأفعالها على مرأى العالم واستخدمت مئات آلاف الجنود والأسلحة المتفجرة ضد السكان الأبرياء