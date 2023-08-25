2023/08/25 | 12:56 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

ألقت مكافحة الإجرام، الجمعة، القبض على متهم بسرقة 70 مليون دينار في بغداد.

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وقالت المديرية في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 آب 2023)، إنه "تمكنت مفارزها في مكافحة اجرام بغداد/ مكتب الحبيبية لمكافحة الإجرام من القاء القبض على متهم لقيامه بسرقة مبلغ مالي قدره (70) مليون دينار عراقي من داخل دار ضمن منطقة الحبيبية شرق بغداد".

وتمت العملية بعد أن "توافرت معلومات لدى المفارز عن وجود حادث سرقة ضمن قاطع المسؤولية، وبعد التحري وجمع المعلومات، وجهد كبير ومميز أثمر بالتوصل إلى المتهم والقبض عليه، حيث تم عرض الأوراق التحقيقية أمام أنظار قاضي التحقيق وقرر توقيفه وفق أحكام المادة 446 من قانون العقوبات".