محترفتان أمريكيتان تلتحقان بسلة غاز الشمال استعدادا للبطولة العربية

2023/08/25 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / تعاقدت إدارة نادي غاز الشمال مع المحترفتين الأمريكيتين بكرة السلة "تایلر رینیروث" و"كورتني دینبیري"، لتمثيل فريقها السلوي النسوي.

وقال رئيس نادي غاز الشمال، وريا جلال، لوكالة شفق نيوز، إن النادي تعاقد مع المحترفتين الأمريكيتين لتدعيم صفوف الفريق النسوي لكرة السلة، الذي سيشارك في البطولة العربية المزمع إقامتها في المغرب للفترة من 6-15 أيلول/سبتمبر المقبل.

وأوضح، أن "ترشيح المشاركة بالبطولة العربية جاء بعد تتويج الفريق بلقب بطولة الأندية العراقية للسيدات"، مبيناً أن "اللاعبتين التحقتا فور وصولهما بتدريبات الفريق استعداداً للبطولة العربية المقبلة".

من جانب آخر، أكد أن "الهيئة الإدارية جددت عقد لاعب الفريق السلوي المحترف الامريكي (مايكي ريجارد) لموسم آخر، وذلك بعد المستوى المميز الذي قدمه مع الفريق في الموسم المنصرم بمنافسات الدوري العراقي الممتاز لكرة السلة".