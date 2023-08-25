بورصة الانتقالات الصيفية.. صراع على ضم النجوم مع اقتراب دوري المحترفين العراقي

2023/08/25 | 14:15 - المصدر: شفق نيوز

شفق نيوز / جددت إدارة نادي الشرطة لكرة القدم، عقد اللاعب سجاد جاسم، لموسم آخر، بينما وقعت مع اللاعب حسين علي قادماً من الصفاقسي التونسي، كما جددت للمدرب حسين عبد الواحد مساعداً للمدرب الأول لموسم جديد.

أما البيت الزورائي، فقد وقّع اللاعب حسين فلاح، على كشوفاته لتمثيل كرة النوارس لمدة موسمين قادماً من نادي الكهرباء.

ووقع اللاعب مصطفى ارميض على كشوفات نادي الكرخ لتمثيل الفريق الأول في دوري الكرة الممتاز قادماً من غاز الشمال، بينما انتقل محمد عدنان لصفوف نادي دهوك، قادماً من نادي الصناعة لموسم واحد.

في حين جدد الحارس حسين جولي، عقده مع نادي أربيل لموسم كروي آخر، كما وقع اللاعب صفاء جبار على كشوفات نادي امانة بغداد قادماً من نادي الصناعة لتمثيل فريقه الكروي لموسم واحد .

هذا وجدد اللاعبان نبيل صباح وعمر عدنان عقدهما مع نادي أمانة بغداد لموسم آخر، بينما جدد الحارس مصطفى طارق عقده مع نادي النفط لموسم كروي آخر، بينما جدد اللاعب حسن جلوب عقده مع نادي نفط الوسط لموسم آخر.

كما وقع المهاجم أحمد تركي على كشوفات نادي نفط ميسان قادماً من نادي القاسم لموسم واحد، بينما وقع اللاعب علي لطيف على كشوفات نادي نفط ميسان قادماً من الصناعات الكهربائية لموسم واحد.