2023/08/25 | 14:15 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - بغداد

اعلنت وزارة الداخلية، اليوم الجمعة (25 آب 2023) الأطاحة متهمين قاموا بنحر سائق "التك تك" في بغداد.

وذكرت الوزارة في بيان، تلقته "بغداد اليوم"، أنه "تنفيذا لتوجيهات وزير الداخلية والمتضمنة ملاحقة الخارجين عن القانون والعابثين بأمن وسلامة المواطنين، تلقت مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد معلومات دقيقة تخص الجناة المتورطين في حادثة قتل سائق دراجة (تك تك ) في محافظة بغداد منطقة سبع البور".

وأضافت أنه "تم تشكيل فريق عمل استخباري وفني للتحري وملاحقة الجناة على الفور"، مشيرةً الى أن "مفارز وكالة الاستخبارات في بغداد وبالتعاون مع اللواء الخامس شرطة اتحادية وباقل من ٢٤ ساعة تمكنت من القاء القبض على اثنين من الجناة".

وتابعت أن "من خلال التحقيق معهم اعترفوا صراحة بقيامهم بأستئجار المجنى عليه سائق (التك تك ) ومن ثم قتله بادوات جارحة ( سكين) في منطقة الرقبة"، مؤكدة أنه "تم دونت اقوالهم واحيلوا الى القضاء لينالوا جزائهم العادل ."

أفاد مصدر أمني، مساء أمس الخميس (24 آب 2023)، بقتل سائق دراجة نارية (تك تك) نحراً في العاصمة بغداد.

وذكر المصدر لـ"بغداد اليوم"، ان "أشخاصاً مجهولي الهوية، قتلوا مدنياً يعمل سائق (تك تك) بعد استئجاره في منطقة (أم العظام) في قضاء التاجي".

وأضاف ان "الضحية قتل بواسطة آلة حادة في منطقة الرقبة".