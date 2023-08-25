الموارد: نهر الفرات يشهد وضعا صعبا وزيادة في منسوب دجلة

2023/08/25 | 14:36 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أعلن وزير الموارد المائية عون ذياب، اليوم الجمعة، تضاعف واردات المياه إلى سد الموصل، فيما أشار الى أن الإطلاقات الحالية من نهر دجلة تصل إلى 500 متر مكعب بالثانية.

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وقال ذياب في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس" (25 آب 2023)، أن "زيارة وزير الخارجية التركي للعراق الأخيرة شهدت التباحث والتداول بشأن ملف المياه الذي يعد هو الأول على أجندة زيارته"، مبيناً أن "ملف المياه هو بأيدي رئيس الوزراء محمد شياع السوداني الذي يمثل أعلى مستوى بالدولة".

وأضاف أن "هناك اهتماماً عالياً بهذا الملف، ولولا دعم رئيس الوزراء للوزارة وضغطه ومداولته مع الجانب التركي، سواء كان بشكل مباشر أو غير مباشر من خلال ارسال مبعوثين لزيادة الاطلاقات، فلا يمكن تجاوز هذه الأزمة"، مشيراً الى أنه "خلال الفترة الأخيرة تحققت زيادة مقبولة من المياه في نهر دجلة".

وأكد أن "واردات سد الموصل تضاعفت على ما كانت عليه، وهذه خطوة إيجابية"، لافتاً الى أن "ذلك دفعنا الى رفد أغلب المناطق بمياه إضافية".

وبين أن "الاطلاقات الحالية لنهر دجلة هي 500 متر مكعب بالثانية"، موضحاً "أننا في بداية البشرى التي تحققت ليس فقط من الزيارة، وإنما بالجهود الكبيرة والجبارة التي بذلت من الجنود المجهولين الذين يعملون، سواء في الوزارة أو في المركز الوطني لإدارة المياه من أجل تجاوز هذه الأزمة".

وتابع أن "هناك تعاوناً بناءً وكبيراً بين جميع تشكيلات الوزارة لإنجاز محطة الثرثار العملاقة لغرض رفد نهر الفرات بالمياه، كون وضع هذا النهر صعب"، لافتاً الى "أننا نعمل على تأمين المياه لجميع مستحقيها في جميع المناطق".