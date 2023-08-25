توضيح من شرطة كربلاء بشأن حقيقة طلبها ’مفتشات’ بأجر يومي

2023/08/25 | 14:36 - المصدر: ناس نيوز

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تنفي قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة ما تم تداوله في مواقع التواصل الاجتماعي (ان قيادة الشرطة بحاجة إلى مفتشات باجر يومي مقدارة 25 الف دينار يوميا ولمدة 10 ايام).

وتؤكد قيادة شرطة محافظة كربلاء المقدسة بانها انهت كافة الاستعدادات الأمنية الخاصة بالزيارة وانها على استعداد تام باستقبال الزائرين الوافدين للمحافظة لتأدية مراسيم زيارة الأربعين المليونية.

وتدعو قيادة شرطة كربلاء المقدسة إلى استسقاء المعلومات من مصادرها الموثوقة والرسمية ومن خلال صفحتنا وموقعنا الرسمي.