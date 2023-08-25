رئيس الوزراء يعزي وزير النفط بوفاة والده وابنته وشقيقته

2023/08/25 | 14:40 - المصدر: واع

بغداد – واع

قدم رئيس الوزراء محمد شياع السوداني، اليوم الجمعة، التعازي لوزير النفط بوفاة والده وابنته وشقيقته.

وقال المكتب الإعلامي لرئيس مجلس الوزراء في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع): إن"رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني يقدم خالص تعازيه ومواساته إلى وزير النفط حيان عبد الغني السواد، وعائلته الكريمة، في مصابهم الكبير، بانتقال والده إلى جوار ربه، ثم وفاة ابنته وشقيقته بحادث سير".

وأضاف أنه "يعبّر عن مشاركته أحزان الأسرة في فقدها المؤلم، متمنياً الصبر والسلوان للوزير وعائلته وذويه، سائلاً المولى، جلّ وعلا، أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته ومغفرته".