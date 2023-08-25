2023/08/25 | 14:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ حسم يورجن كلوب مدرب ليفربول، موقفه تجاه الجدل المثار بشأن إمكانية انتقال محمد صلاح، نجم الريدز إلى اتحاد جدة، خلال سوق الانتقالات الصيفية الجارية. وقال كلوب في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة: “من الصعب التعليق على التقارير الإعلامية، لم نحصل على عرض رسمي، وإذا كان هناك عرض، ستكون الإجابة (لا)”. وأضاف المدرب الألماني البالغ […]

ظهرت المقالة كلوب يحسم الضجة المثارة بشأن انتقال محمد صلاح للسعودية أولاً على ايرث نيوز.