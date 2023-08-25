2023/08/25 | 14:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ أعلن الاتحاد الآسيوي جدول مواعيد مباريات دور المجموعات في دوري أبطال آسيا 2023/ 2024. وأوقعت القرعة ممثل العراق الوحيد القوة الجوية في المجموعة الثالثة إلى جانب الاتحاد السعودي، سيبهان الإيراني وأجمك الأوزبكي. ويستهل القوة الجوية مبارياته في البطولة بمواجهة سباهان الإيراني على ملعب “فرانسوا حريري” في أربيل في 18 أيلول المقبل. وفي المباراة […]

ظهرت المقالة مواعيد مباريات القوة الجوية في دوري أبطال آسيا أولاً على ايرث نيوز.