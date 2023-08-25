’مصاب كبير’.. السوداني يعزي وزير النفط بوفاة والده ومصرع ابنته وشقيقته

2023/08/25 | 15:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

تقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، بالتعازي إلى وزير النفط حيان عبدالغني، بوفاة والده، ومصرع ابنته وشقيقته بحادث سير أثناء عودتهم من مراسم الدفن.

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وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان تلقى "ناس" نسخة منه (25 آب 2023)، أنه "يتقدّم رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، بخالص تعازيه ومواساته إلى وزير النفط السيد حيان عبد الغني السواد، وعائلته الكريمة، في مصابهم الكبير، بانتقال والده إلى جوار ربه، ثم وفاة ابنته وشقيقته بحادث سير، فإنّا لله وإنا إليه راجعون".

وعبر السوداني عن "مشاركته أحزان الأسرة في فقدها المؤلم، متمنياً الصبر والسلوان للسيد الوزير وعائلته وذويه، سائلاً المولى، جلّ وعلا، أن يتغمد الفقداء بواسع رحمته ومغفرته".