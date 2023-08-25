السوداني يعزي وزير النفط برحيل والده ومصرع ابنته وشقيقته

2023/08/25 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

تقدم رئيس مجلس الوزراء محمد شياع السوداني، الجمعة، بالتعازي إلى وزير النفط حيان عبدالغني، بوفاة والده، ومصرع ابنته وشقيقته بحادث سير أثناء عودتهم من مراسم الدفن. وذكر المكتب الاعلامي للسوداني في بيان، أنه “يتقدّم رئيس مجلس الوزراء، السيد محمد شياع السوداني، بخالص تعازيه ومواساته إلى وزير النفط السيد حيان عبد الغني السواد، وعائلته الكريمة، في […]

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