2023/08/25 | 15:50 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ زادت أسعار النفط أكثر من واحد بالمئة،الجمعة، مع ارتفاع الدولار قبل خطاب لرئيس مجلس الاحتياطي الفيدرالي الأميركي المرتقب بشدة للحصول على مؤشرات حول مسار أسعار الفائدة. وبحلول الساعة 0852 بتوقيت غرينتش، زاد خام برنت 97 سنتا، أو 1.2 بالمئة، إلى 84.33 دولار للبرميل. كما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 93 سنتا، أو […]

ظهرت المقالة النفط يرتفع 1% وسط ترقب خطاب رئيس الفيدرالي الأميركي أولاً على ايرث نيوز.