2023/08/25 | 16:21 - المصدر: بغداد اليوم

بغداد اليوم - كربلاء

وسط ممارسة "ضبابية" تمت بعيدًا عن الأوساط الرياضية والإعلامية، أجرى نادي كربلاء الرياضي، اليوم الجمعة (25 آب 2023)، انتخابات الهيئة الإدارية، والتي أسفرت عن فوز جميع أعضاء الإدارة بالدورة الجديدة،

وقال مراسل "بغداد اليوم"، إن "الانتخابات أجريت دون تبليغ أو نشر عبر الصفحات الرسمية للصحف أو مواقع التواصل الاجتماعي كما ينص قانون الأندية".

واضاف أن "الأوساط الرياضية والإعلامية، استغربت إجراء انتخابات النادي الام الوحيد الذي يمثل المحافظة في الدوري العراقي الممتاز بعيداً عن التبليغ لجميع اعضاء الهيئة العامة بما فيهم لاعبين سابقين مثلوا النادي".

وأوضح أن "الانتخابات انتهت بتجديد الثقة لأعضاء الإدارة وعلى رأسهم احمد هدام رئيسا للنادي".