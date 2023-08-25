2023/08/25 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

ايرث نيوز/ منح نادي برشلونة حارس مرماه الألماني مارك أندريه تير شتيغن فرصة كتابة التاريخ مع النادي الكتالوني بعد تجديد عقده. وأعلن نادي برشلونة تمديد عقد مارك أندريه تير شتيغن حتى 30 يونيو/ حزيران 2028، مع تحديد شرط جزائي في عقده بمبلغ 500 مليون يورو. وبالتالي، سيواصل تير شتيغن مسيرته مع برشلونة منذ انتقاله للنادي […]

ظهرت المقالة بسبب العقد الجديد.. برشلونة يمنح تير شتيغن فرصة كتابة التاريخ أولاً على ايرث نيوز.