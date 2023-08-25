2023/08/25 | 16:40 - المصدر: ايرث نيوز

رفض لويس روبياليس، رئيس الاتحاد الإسباني لكرة القدم، الاستقالة من منصبه، اليوم (الجمعة)، في خضم فضيحة تقبيل اللاعبة جيني هيرموسو في الفم دون رغبتها خلال احتفالات التتويج بكأس العالم للسيدات. وأثارت الواقعة غضباً شديداً داخل وخارج إسبانيا وتعرض روبياليس لهجوم من وزراء ولاعبين ومدربين وسط مطالبات باستقالته، وأجبر الاتحاد الإسباني على عقد جلسة طارئة الجمعة، […]

ظهرت المقالة روبياليس يرفض الاستقالة من رئاسة الاتحاد الإسباني بعد «فضيحة القبلة» أولاً على ايرث نيوز.