العمل: دعم مالي للمتفوقين من هذه الشريحة لإكمال دراستهم الجامعية

2023/08/25 | 17:31 - المصدر: ناس نيوز

بغداد - ناس

أكدت وزارة العمل والشؤون الاجتماعية، الجمعة، دعمها المتفوقين من ذوي الإعاقة بإكمال دراستهم الجامعية وتقديم الدعم المالي لتحقيق هذا الهدف.

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وقال المتحدث باسم الوزارة نجم العقابي في تصريح للوكالة الرسمية تابعه "ناس"، (25 آب 2023)، إن "الوزارة داعمة لذوي الإعاقة بشكل عام والمتفوقين منهم بشكل خاص وأول من أمس التقى الوزير أحمد الأسدي عددا منهم في ذي قار وأجرى اتصالا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي؛ وذلك لإتاحة الفرصة أمامهم وقبولهم في الكليات التي يرغبون بها لتشجيعهم وتنمية قدراتهم المهارية والعلمية".

وأضاف، أن "المتفوقين مشمولون بامتيازات قانون ذوي الإعاقة والاحتياجات الخاصة رقم 38 لسنة 2013 مع تلبية احتياجاتهم كافة التي من شأنها أن تعزز قدراتهم وتدعمهم وتعطيهم دافعا لإنهاء دراستهم الجامعية خلال الفترة المقبلة مع تقديم معونة مالية لهم".

وأول أمس الأربعاء، وجه وزير العمل والشؤون الاجتماعية أحمد الأسدي، بتوفير مستلزمات التعليم والعلاج لطالبينِ متفوقين من ذوي الإعاقة في محافظة ذي قار.

وذكرت الوزارة في بيان، أن "الأسدي استقبل الطالبين سيف سعد حميد وزينب أحمد حسن من ذوي الإعاقة اللذين تجاوزا الامتحانات النهائية للسادس الإعدادي/ الفرع العلمي في ذي قار بتفوق بمعدل 89%".

وأكد الأسدي "استعداده لتوفير كل مستلزمات الدعم لهما فيما يتعلق بمستلزمات التعليم"، موجها بـ" توفير متطلبات العلاج للطالبين من قبل الجهات المعنية في وزارة الصحة، إذا توفر داخل العراق أو خارجه".

ولفت البيان، أن "الأسدي اتصل بوزير التعليم العالي والبحث العلمي للنظر في إمكانية قبولهما واستثنائهما من شروط التقديم على إحدى الكليات، أو الجامعات التي يرغبان بها، وحسب الاختصاصات المطلوبة".